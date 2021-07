Global Equestrian Group, Waterland Private Equity e Wellington Equestrian Partners uniscono le loro forze per investire nella globalizzazione dello sport equestre

Andreas Helgstrand, CEO di Global Equestrian Group(GEG) e Mark Bellissimo, CEO di Wellington Equestrian Partners(WEP) hanno annunciato una partnership senza precedenti focalizzata sullo sviluppo dello sport equestre internazionale. GEG, acquisirà il Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC) con sede a Wellington, in Florida, e investirà in iniziative di stile di vita equestre WEP. I maggiori partner di WEP, Mark Bellissimo, Roger Smith, Lisa Lourie e Marsha Dammerman, nonché Michael Stone, investiranno in GEG.

Mark Bellissimo e PBIEC hanno trasformato Wellington nella prima destinazione mondiale per gli appassionati di equitazione, con gare ed eventi per più di 40 settimane ogni anno. PBIEC ospita il Winter Equestrian Festival, che dura 13 settimane ed è l’evento sportivo equestre più grande e più longevo al mondo. 4.000 famiglie, 8.000 cavalli e 250.000 spettatori provenienti da 43 paesi diversi convergono a Wellington per competere per oltre 12 milioni di dollari di premi in denaro. Un recente studio economico indipendente ha evidenziato l’impatto economico annuale del Winter Equestrian Festival sulla contea di Palm Beach di 279 milioni di dollari di spese totali e 150.000 pernottamenti. GEG fa parte di Waterland Private Equity, che gestisce un portafoglio di investimenti globale del valore di circa 11 miliardi di dollari.

PBIEC gestisce 16 arene di competizione, 2.500 bancarelle e offre ai partecipanti e agli spettatori una varietà di ristoranti esclusivi, negozi, aree di ospitalità e altre strutture di prima classe. La gestione di PBIEC rimarrà intatta con Mark Bellissimo che continuerà come CEO, Michael Stone come Presidente e David Burton come Chief Operating Officer. L’iniziativa GEG avvierà importanti investimenti in tutte le aree della struttura assicurando che PBIEC continuerà ad essere il principale luogo di ritrovo per cavalli sportivi nel mondo con una maggiore esposizione in Europa, Asia e Sud America. L’acquisto include un’espansione di 11 acri dello Showgrounds. Per garantire la continuità, i partner WEP hanno richiesto una restrizione dell’atto di 50 anni sulla sede che garantisce spettacoli sanzionati dall’USEF e dalla FEI sulla proprietà.



Il CEO dell’USEF, Bill Moroney, ha commentato: “Come sempre, siamo lieti di vedere un continuo investimento nello sport equestre statunitense. Questo impegno significativo per le strutture di livello mondiale, il benessere di cavalli e cavalieri e le competizioni USEF e FEI convalida ulteriormente la domanda del mercato, a tutti i livelli, per lo sport organizzato”.



Andreas Helgstrand, co-proprietario e CEO di GEG ha aggiunto: “Il Winter Equestrian Festival e PBIEC sono marchi fantastici all’interno dello sport equestre internazionale. Insieme, rafforzeremo l’offerta e creeremo un leader di mercato globale diffondendo la nostra passione per lo sport e lo stile di vita equestri in nuovi mercati”.

Al di fuori degli eventi equestri, il Gruppo è attivo in altri investimenti equestri tra cui Helgstrand Dressage, Ludger Beerbaum Stables, Helgstrand Jewellery e la società di abbigliamento e accessori equestri Kingsland Equestrian. Al momento, il fatturato totale di questi insieme è di 180 milioni di dollari.