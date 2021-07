Gli uomini preferiscono le bionde… ma tradiscono con le more

Ashley Madison rivela 3 indizi da tenere d’occhio per riconoscere un infedele

Se a quasi 70 anni dall’uscita della nota pellicola di Hawks “Gentlemen Prefer Blondes” nessuno ha ancora smentito che gli uomini preferiscono le bionde ma sposano le more, Ashley Madison, leader con oltre 70 milioni di iscritti alla ricerca di love affaire extraconiugali1, aggiunge che sono proprio le more a tradire di più: il 54% contro il 27% di donne dai tratti chiari. Non solo. Sempre stando alle statistiche, gli uomini che tradiscono hanno in comune occhi castani (44%) e capelli scuri (47%), tipici tratti del fascino latino.

A prescindere dai luoghi comuni, non sono poche le persone che già all’inizio di una relazione vorrebbero capire se la persona che stanno frequentando sia o meno incline al tradimento. E’ possibile riconoscere un partner potenzialmente infedele al primo sguardo? Ashley Madison, grazie a una survey condotta su un campione di iscritti2, rivela 3 indizi da tenere d’occhio per scoprirlo.

1. Attitudine sportiva

Chi tradisce tende a essere sportivo, attento alle proprie “prestazioni”: l’87% tra uomini e donne pratica attività fisica. Il 21% si allena almeno 3 volte a settimana e ben il 14% anche 5 giorni su 7. Naturalmente, è possibile che gli intervistati contino come attività sportiva settimanale anche un incontro con il loro amante. Insomma, l’infedele seriale tende a essere in perfetta forma e sempre pronto a un nuovo love affaire.

2. Personalità estroversa e multitasking, tendenzialmente primogeniti Anche la personalità può presentare indizi rivelatori. Secondo Ashley Madison sono due gli indicatori da tenere presente: estroversione e versatilità.

Ben il 59% delle persone che tradisce dichiara di avere ha un carattere socievole e spigliato, oltre a essere intraprendente. Infatti, il 26% delle persone afferma di gestire più di una relazione fuori dal letto coniugale in contemporanea, oltre a quella primaria.

Le statistiche confermano maggiori abilità multitasking da parte delle donne: il 28% dice di destreggiarsi in almeno due love affaire alla volta, e il 10% si intrattiene anche con tre partner nello stesso periodo. Mentre solo il 17% degli uomini è in grado di gestire 2 amanti in contemporanea. Ma non è tutto, infatti dai dati è emerso anche che i primogeniti sono più propensi al tradimento – il 39% degli intervistati fa parte di questa categoria – a differenza dei figli unici (8%).

3. I segni zodiacali: attenti a Vergine, Cancro e Leone

Se già alcuni tratti estetici e caratteriali aiutano a identificare un traditore, anche il segno zodiacale rivela tanti aspetti interessanti.

Ashley Madison è riuscito a individuare quali sono i segni più inclini al tradimento. Le persone nate nei mesi caldi sono quelle più propense all’infedeltà. Infatti, al primo posto troviamo i nati sotto il segno della Cancro, al secondo posto i nati Vergine e al terzo posto quelli del Leone.

1In base al numero di iscrizioni ad Ashley Madison dal 2002

2Sondaggio somministrato a 2.117 iscritti della piattaforma Ashley Madison dal 11 all’26 maggio 2021