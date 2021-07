Nasce Performance Art, una nuova agenzia globale

Interpublic Group (IPG) ha annunciato la nascita di Performance Art, una nuova agenzia globale specializzata in campagne di comunicazione data-driven, guidata da Adrea Cook.

L’obiettivo dell’agenzia è di mettere insieme la grande esperienza di IPG nel campo dei dati, della tecnologia e del CRM con il talento creativo.

Il team di vertice scelto per il lancio della nuova sigla vede Andrea Cook nel ruolo di Ceo, Ian Mackenzie come Chief Creative Officer e Elizabeth Sellors come Chief Operating Officer.