Giuseppe Busacca è il nuovo Regional Manager di TomaTech per l’Italia

Giuseppe Busacca è stato nominato nuovo Regional Manager per l’Italia di TomaTech. Giuseppe si occuperà dello sviluppo e del rafforzamento delle relazioni commerciali introducendo nel mercato di pomodoro semi TomaTech ibridi, innovativi e di qualità superiore, offrendo così delle soluzioni uniche e personalizzate ai clienti del territorio. Con oltre 19 anni di esperienza nel settore della serricoltura, il nostro nuovo tecnico ha acquisito un’ampia conoscenza del mercato, della sua evoluzione e delle esigenze del territorio, oltre all’esperienza maturata in importanti aziende come Koppert e Vilmorin. Giuseppe favorirà le attività di TomaTech in Italia, accelerando e incrementando le vendite dei prodotti aziendali.



“Giuseppe Busacca ha eccellenti competenze valutative e gestionali delle piante orticole a livello agronomico – ha detto Ofer Ben Zvi, CEO TomaTech – che, unite all’ esperienza nelle aree Sviluppo, Vendite e Marketing, accelereranno lo sviluppo di TomaTech in Italia, in un più ampio contesto di ampliamento del già nutrito portfolio di varietà adatte alle esigenze del territorio e del mercato. Colgo l’occasione per ringraziare Fabio Pappalardo per il contributo apportato nella sua precedente posizione di Market Regional Manager per l’Italia in TomaTech ed auguragli buona fortuna per la sua nuova posizione“.

“Busacca si unirà al crescente team internazionale di marketing e vendite dell’azienda – ha concluso Ofer Ben Zvi – garantendo un’ulteriore presenza sul territorio per i nostri clienti e contribuendo, grazie alla sua significativa esperienza, alla crescita di TomaTech. Auguriamo a Giuseppe ogni successo nella sua nuova posizione!”.