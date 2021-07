Aegean Airlines e Volotea firmano un accordo di code-share per offrire più opzioni di rotte dirette al riavvio del viaggio

Aegean e Volotea hanno firmato un accordo bilaterale per offrire maggiori opzioni di viaggio ai propri clienti. A seguito del loro accordo, un totale di 100 rotte internazionali verso la Grecia volate dalle due compagnie saranno in codeshare e saranno ora offerte anche attraverso il sito web e i sistemi di distribuzione dell’altra. Le 100 coppie di città che hanno accettato di commercializzare sono da/verso varie destinazioni in Italia, Francia, Spagna come Venezia, Verona, Napoli, Genova, Lione, Bordeaux, Marsiglia, Madrid, Barcellona, ​​ecc. e Atene, Heraklion, Corfù , Mykonos, Zante, Rodi, ecc. e consentendo così ai clienti di ciascuna compagnia di beneficiare di una rete di destinazioni ampliata.

“Con il graduale ritorno dei viaggi di piacere, siamo lieti di avviare questa nuova collaborazione con Volotea. L’accordo di codeshare fornirà a entrambi i nostri passeggeri un numero aggiuntivo significativo di opzioni di volo diretto tra le isole greche e la terraferma e l’Italia, la Francia e la Spagna, sia attraverso il nostro sito Web che le agenzie di viaggio. Rimaniamo fermamente impegnati a viaggiare sicuri per la salute, a migliorare costantemente la nostra offerta di servizi e a continuare ad accelerare la nostra rete e le opzioni per i nostri clienti collaborando con partner affidabili e in rapida crescita “, ha affermato Dimitris Gerogiannis, CEO di Aegean.

“Siamo estremamente felici di lanciare questa partnership con AEGEAN, una compagnia aerea indipendente europea molto rispettata con cui condividiamo molti valori, in termini di elevata integrità operativa, esperienza del cliente e competitività dei prezzi. Abbiamo selezionato delle rotte che riteniamo possano interessare molto ai nostri clienti e siamo riusciti a mettere insieme un numero molto importante di destinazioni, che soddisferanno l’offerta aumentata di questa estate. Questo accordo offrirà sia a Volotea che ad AEGEAN una notevole opportunità di crescita poiché tutte le rotte selezionate non si sovrappongono. ” ha affermato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea.