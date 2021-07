Acronis: Patrick Pulvermueller nuovo CEO

Il nuovo amministratore delegato di Acronis è Patrick Pulvermueller. Dal suo ultimo lavoro in qualità di President of Partner Business presso il gigante di hosting GoDaddy, Pulvermueller porta la sua esperienza nello sviluppo di strategie go-to-market di successo basate su cloud, in particolare attraverso fornitori di servizi e canali di rivendita al leader mondiale nella protezione informatica.



Pulvermueller assume il ruolo di CEO dal fondatore di Acronis Serguei Beloussov, che ha agito come CEO dal 2013. Questa transizione arriva in un momento cruciale per Acronis. La società ha appena ricevuto un investimento di 250 milioni di dollari da CVC Capital Partners VII e altri, spingendo il valore dell’azienda a oltre 2,5 miliardi di dollari.



“Sono entusiasta di entrare a far parte del team Acronis, interagire con la nostra straordinaria rete di partner e continuare la visione di Serguei di fornire servizi di protezione informatica che cambiano il settore“, ha affermato Pulvermueller. “Acronis è pronta a rivoluzionare i mercati della protezione dei dati e della sicurezza informatica, ridefinendo il modo in cui i fornitori di servizi sfruttano i servizi di monitoraggio e gestione remoti (RMM) e di automazione dei servizi professionali (PSA). Non vedo l’ora di contribuire con la mia conoscenza ed esperienza nel settore dei fornitori di servizi per assicurarci di sfruttare appieno questa opportunità“.



Con questo cambiamento di leadership e il recente ciclo di investimenti, Acronis prevede di migliorare le sue iniziative di immissione sul mercato ed espandere la sua rete di partner a nuovi fornitori di servizi gestiti (MSP), fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP), partner di hosting, distributori cloud, aggregatori cloud, fornitori di servizi di rete e altri.

Allo stesso tempo, Pulvermueller si è impegnato ad applicare la sua passione e competenza nello sviluppo del business incentrato sul canale per creare maggiori opportunità per la comunità di partner Acronis esistente, supportando e accelerando la crescita e il successo delle migliaia di aziende del canale IT che oggi si affidano sulle soluzioni di protezione informatica Acronis.



“Acronis è su una traiettoria di crescita straordinaria grazie alla strategia di protezione informatica messa in atto da Serguei“, ha osservato il presidente del consiglio di amministrazione di Acronis, René Bonvanie. “Data la comprovata esperienza di Patrick nell’aiutare le aziende in rapida crescita a scalare e il comprovato successo in un ambiente incentrato sul canale, siamo fiduciosi che accelererà il successo di Acronis e preparerà l’azienda per la fase successiva“.



Il fondatore e precedente CEO di Acronis, Serguei Beloussov, ha fatto eco a questa convinzione: “Sono orgoglioso del successo di Acronis fino ad oggi e credo che questo sia il momento perfetto per passare il testimone a Patrick. Abbiamo fatto un’ampia ricerca di un leader eccezionale e il track record di successo di Patrick, l’approccio guidato dai partner e le competenze operative erano evidenti punti di forza. Ha l’esperienza per continuare a promuovere la missione di Acronis e migliorare le nostre operazioni, portando l’organizzazione, il portafoglio di prodotti e le nostre partnership a un livello superiore”.



Beloussov rimarrà profondamente coinvolto con Acronis per vedere l’azienda da lui fondata fare questo passo successivo. Continuerà ad agire come membro del Consiglio di amministrazione di Acronis e servirà come Chief Research Officer, dirigendo la tecnologia e la strategia di ricerca dell’organizzazione con particolare attenzione alle tecnologie avanzate, tra cui ricerca autonoma, gestione dei dati e Cyber ​​Network di Acronis e piattaforma informatica.