Stellantis investirà 100 milioni nello stabilimento di Ellesmere Port, che diventerà la prima fabbrica del gruppo dedicata ai veicoli commerciali leggeri

Stellantis investirà 100 milioni nello stabilimento di Ellesmere Port, nel Regno Unito, che diventerà la prima fabbrica del gruppo dedicata ai veicoli commerciali leggeri e alle vetture elettriche a marchio Vauxhall, Opel, Peugeot e Citroen. Ad annunciarlo è la stessa Stellantis, che ha l’obiettivo di rendere l’impianto di Ellesmere Port carbon neutral entro la metà del decennio. Quello inglese, spiega una nota, “sarà il primo stabilimento Stellantis in cui, entro la fine del prossimo anno, saranno prodotti veicoli commerciali e per il trasporto passeggeri totalmente elettrici a batteria dei marchi Vauxhall, Opel, Peugeot e Citroën, destinati tanto al mercato interno quanto all’esportazione”. Il fatto di dedicarsi alla produzione di veicoli elettrici rappresenta un ulteriore passo per seguire la decisione del governo britannico di cessare la vendita di veicoli a benzina e diesel a partire dal 2030 e l’investimento, che ha ricevuto il pieno sostegno del governo britannico, “sfrutterà le azioni volte al miglioramento delle prestazioni, rese possibili grazie al processo di collaborazione che vede protagonisti l’azienda, il sindacato Unite the Union e la volontà dei dipendenti di trasformare l’impianto in cui operano”.