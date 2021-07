Papille gustative 2.0: Alexa ci consiglia il ‘Vino Perfetto’

Anche il settore vinicolo viene soppiantato dalla tecnologia. Alexa sostituisce i sommelier aiutando gli utenti nella scelta del vino più adatto a loro. Attraverso una serie di domande Amazon guida verso la scelta giusta, sulla base del budget e dell’occasione prevista.



La skill in questione è stata soprannominata ‘Vino Perfetto’. Potranno accedere i dispositivi con assistente vocale Alexa; basterà dire ‘Alexa, apri Vino Perfetto’, per poi variare il filtro a seconda delle esigenze. Una volta scelto il vino ideale, Alexa condividerà tutte le informazioni direttamente sullo schermo del dispositivo Echo Show, sull’App Alexa e via email. Preso familiarità con la nuova skill, gli utenti potranno fare domande più mirate, per esempio ‘Alexa, consigliami un vino per una cena romantica con un prezzo massimo di venti euro’.



Secondo la società, questa idea “conferma la continua attenzione per i clienti, che su Amazon.it possono scegliere tra migliaia di etichette di vini italiani e stranieri per tutte le fasce di prezzo, alle quali ogni giorno si aggiunge una nuova selezione da piccole e grandi cantine. I clienti possono scoprire i loro vini preferiti grazie alla ricchezza di informazioni sui prodotti e alle recensioni di altri clienti. I clienti Prime beneficiano della spedizione veloce e gratuita anche per una singola bottiglia, senza nessun limite di spesa da raggiungere. I clienti non iscritti a Prime possono ricevere la spedizione gratuita con un ordine minimo di 29 euro”.