Milano, a ottobre torna Wine week

Torna a Milano l’appuntamento con il mondo del vino, dal 2 al 10 ottobre, in presenza, con una formula rinnovata che punta sulla tecnologia, per coinvolgere un numero ancora maggiore di appassionati. La quarta edizione della kermesse è stata presentata ieri pomeriggio dagli organizzatori insieme al sindaco Giuseppe Sala che ha ricordato come “settembre e ottobre saranno importantissime per Milano perché i grandi eventi tematici sono in quel periodo” e oltre al vino “ci saranno anche la moda e il design: sarà il momento in cui tireremo su la testa. Riporteremo tanto lavoro e aiuteremo un settore che ha sofferto, c’è molto da fare ma la volontà non ci manca e quando riusciamo a lavorare tutto insieme le cose si fanno”. Ecco allora che la manifestazione si arricchisce di una nuova App, che come ha spiegato il presidente dell’evento, Federico Gordini permetterà’ di vivere un’esperienza a 360 gradi: “ti permette di creare il tuo itinerario in città” per decidere cosa degustare ma non solo, “anche per prenotare una visita al museo. E le persone potranno decidere dove andare a pranzo o a cena in funzione del vino”. Quest’ottica, decidere cosa mangiare in funzione di cosa si beve, guiderà anche gli chef che si alterneranno nella nuova location dedicata al food in piazza San Babila. Gli eventi saranno diffusi in tutta la città: “centinaia di location saranno attivate da Brera all’Ortica, ci saranno enoteche, librerie, gallerie d’arte” ha spiegato Gordini. Rimangono i punti fermi della Wine week come palazzo Bovara per le master class e le premiazioni, palazzo Castiglioni per i workshop. Si aggiunge il Megawatt che da quest’anno diventa uno dei poli importanti. E tornano anche i wine districts in alcuni quartieri della città, con alcune new entry, come il Chianti sui Navigli.