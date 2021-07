Hogan Lovells, Giuseppe Aminzade nuovo responsabile del regolatorio Life Sciences

Giuseppe Aminzade è entrato a far parte di Hogan Lovells come consulente legale del capo del dipartimento di regolamentazione delle scienze della vita, consentendo all’azienda di utilizzare i suoi anni di esperienza nel campo del diritto farmaceutico. Aminzade coordinerà i team delle scienze della vita e della regolamentazione sanitaria in Italia, contribuendo alle attività del team internazionale guidato da Steve Abrams, Lynn Mehler e Jane Summerfield.

Giuseppe Aminzade proviene dallo studio legale Rucellai & Raffaelli ed è responsabile del coordinamento dei team di scienze della vita e supervisione sanitaria. Si occupa principalmente di diritto sanitario e farmaceutico, contrattualistica, responsabilità medico-sanitarie, anticorruzione e responsabilità amministrative.