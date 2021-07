S4M, Cameron V. Peebles è il nuovo Global Chief Marketing Officer

S4M ha nominato Cameron V. Peebles come Global Chief Marketing Officer. Il manager si occuperà di coordinare e portare avanti le iniziative di marketing dell’azienda in tutto il mondo.

Peebles alle sue spalle ha una carriera di 22 anni nel marketing della tecnologia dei media. L’ultimo ruolo che ha ricoperto è stato quello di CMO presso InMarket, dove ha guidato l’azienda verso una rapida crescita, supervisionando l’acquisizione di due aziende concorrenti e guidando la strategia della società.

Ha avuto importanti riconoscimenti, come la nomina a membro della facoltà presso il “Path To Purchase Institute”, la guida delle migliori pratiche del settore come membro dell’IAB Mobile Board e il premio “Marketing Executive of the Year” (Silver) nell’edizione 2015 dei “Best nei Biz International Awards”.In S4M, Peebles guiderà l’espansione dell’azienda nei mercati mondiali dove opera, mettendo in atto strategie innovative per accelerare ulteriormente la crescita dell’azienda.

Cameron V. Peebles, ha dichiarato:

“Mentre i media continuano ad evolversi, i brand stanno diventando sempre più esperti con le loro strategie di coinvolgimento dei consumatori. La tecnologia di S4M e l’attenzione sull’attivazione e la misurazione del comportamento dei consumatori negli store fisici non sono seconde a nessuno. Sono dunque incredibilmente entusiasta di poter aiutare i nostri clienti a crescere nel panorama post-Covid che ci attende”.

Il Ceo di S4M, Christophe Collet ha commentato:

“Siamo lieti di accogliere Cameron a bordo. In qualità di leader trasformativo con una comprovata esperienza nella creazione di strategie di marketing rivoluzionarie, non abbiamo dubbi che porterà S4M ad un livello successivo del suo sviluppo”.