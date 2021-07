Flavio Caruso nuovo Chief financial officer di Novartis Italia

Flavio Caruso è il nuovo CFO di Novartis Italia e di Country & Pharma. In questo ruolo, Caruso riporterà direttamente a Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato del Paese, ed entrerà a far parte del gruppo dirigente Novartis nel nostro Paese. È anche presidente del consiglio di amministrazione di Sandoz e AAA e membro di Novartis Farma.

Flavio Caruso è entrato a far parte del Gruppo Novartis nel 2016 come CFO di Sandoz Italia e successivamente è diventato CFO del cluster europeo dello stesso dipartimento. Prima di entrare in Novartis Worlds, Caruso ha ricoperto ruoli sempre più importanti nei dipartimenti finanziari e gestionali di numerose aziende industriali internazionali, tra cui Barilla, Louis Vuitton, Moet & Hennessy, Merck Sharp & Dohme, Bialetti e Whirlpool.

Ecco cosa ha dichiarato il nuovo Direttore Finanziario circa la sua nuova nomina: “Considero stimolante svolgere questo ruolo in un momento caratterizzato da significative trasformazioni, che richiedono al ruolo del Cfo la capacità di definire nuovi paradigmi di crescita, facendo leva sui più innovativi strumenti digitali, incentrati sulla sostenibilità, dal punto di vista sociale, etico e ambientale. Novartis dimostra di voler essere un protagonista in questo processo e, nella mia nuova responsabilità, farò del mio meglio per sostenere questo impegno“