Quest’estate torna la dolce vita, con Leo Burnett e la nuova 500X Yachting “Yacht Club Capri”

Fiat presenta la nuova 500X Yachting. La prima 500X con body open-air diventa oggi una nuova serie premium dedicata all’Italia e alle atmosfere uniche della costiera Amalfitana. Firma la campagna di lancio l’agenzia Leo Burnett (Publicis Groupe), hub strategico creativo e di coordinamento europeo per il Brand FIAT in 21 Paesi.

On air dal 1° luglio sui canali ufficiali Fiat, giorno in cui l’Europa riapre i confini con l’adozione del “Green Pass”, il film è un inno alla leggerezza e alla ritrovata libertà. Sullo sfondo suggestivo di Capri, tre ragazzi scappano da una regata per concedersi un giorno tutto per loro, fatto di corse e di tuffi in mare, di sguardi e di balli improvvisati. Una piccola fuga dalle convenzioni e dalle regole, verso una libertà più autentica. La nuova 500X Yachting è compagna di viaggio ideale, anche se sarà proprio la sua capote a tradire i protagonisti.

La famiglia 500 torna così a essere icona di rinascita e dolce vita, intesa come gioia di vivere e riscoperta dei piccoli piaceri quotidiani. Valori che l’auto ha già incarnato negli anni ‘60, e che sono più che mai attuali in questo particolare momento storico. Il film ha il sapore di un vero e proprio cortometraggio cinematografico, lontano da ogni stereotipo pubblicitario. A partire dalla scelta degli attori. I tre giovani protagonisti, dai volti volutamente internazionali, si muovono con naturalezza davanti alla macchina da presa, quasi inconsapevoli di essere filmati. I loro gesti delicati e senza malizia sono una perfetta rivisitazione in chiave moderna del grande classico Jules e Jim di Truffaut, citazione che dona al film un tocco di sofisticazione in più.

Anche la musica non è una scelta convenzionale. Si tratta di un brano francese, Bon Entendeur vs Mouloudji: «L’amour», che rende attuale attraverso un remix una canzone degli anni ’60, l’epoca della dolce vita.

Dichiara Maurizio Spagnulo, General Manager della sede torinese di Leo Burnett: “È sempre molto eccitante lavorare al fianco di Stellantis su progetti internazionali come questo. Oggi ancora di più, perché il film vuole celebrare, con il lancio della nuova 500X Yachting, l’estate e il ritorno a una dolcevita italiana che ci mancava. Ringrazio tutto il team creativo e di accounting della Leo Torino che ha lavorato su questo progetto”.

La Campagna, pianificata da Starcom, sarà on air in Italia dall’11 luglio sul digital; successivamente sarà veicolata in tv con formati 30’’ e 60’’ sulle reti Rai a presidio La Campagna, pianificata da Starcom, sarà on air in Italia dall’11 luglio sul digital; successivamente sarà veicolata in tv con formati 30’’ e 60’’ sulle reti Rai a presidio delle Olimpiadi. Da fine settembre la pianificazione coinvolgerà anche diversi Paesi europei quali Francia, Germania, Spagna, UK e Austria.