Vodafone nomina Ingrid Veneri nuova Head of Brand & Advertising

Vodafone Italia ha un nuovo membro che va a rafforzare la squadra di Andrea Duilio, Direttore Consumer. La manager in questione è Ingrid Veneri neo Head of Brand & Advertising, che prende il posto di Luca Casaura dimissionario dal gruppo, che sta puntando sempre più sulle competenze di marketing.

Ingrid Veneri ha iniziato la sua carriera in Procter & Gamble nel 2001 nell’ambito delle Pubbliche relazioni e Comunicazione Istituzionale, inoltre vanta diverse esperienze in ruoli di crescente responsabilità in ambiti B2B e B2C, nelle aree di Brand, Marketing e Innovazione. Dal 2004 AL 2011 ha lavorato in Sisal nell’ambito del business delle lotterie come Senior Brand Manager, diventando nel 2010 Innovation Manager. Nel 2011 è passata a Vodafone, dove fino al 2014 ha ricoperto il ruolo di Head of Soho (Small office/home) Segment.

Nella sua ultima esperienza, tornata al business del gaming, è stata dal 2015 fino ad adesso International Marketing Director in IGT UK (International Game Technology) con la responsabilità di mercati esteri in EMEA, LATAM e Caraibi.