Enel, Ranieri eletto presidente di EU DSO ENTITY

Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, è stato eletto presidente di EU DSO ENTITY, la nuova associazione dei distributori europei: l’importante riconoscimento è stato ratificato ieri nel corso della “General Assembly”.

Vincenzo Ranieri ricoprirà la carica di presidente di EU DSO ENTITY, associazione senza fine di lucro volta a rappresentare i distributori di energia elettrica nell’ambito delle istituzioni europee. La durata del mandato è di quattro anni.

Nato a seguito del Regolamento Europeo (EU) 2019/943, l’organismo mira a completare il framework istituzionale, assicurando sinergia e collaborazione al fine di rafforzare il ruolo chiave dei DSO nel contesto della transizione energetica. I membri già registrati attualmente sono già 903.

Tra questi anche gli stessi membri di E-Distribuzione che hanno aderito nel novembre 2020, per consolidare ulteriormente la collaborazione nell’ambito di tematiche per noi di importanza strategica.



“L’istituzione della Entity segna un passo in avanti nel processo di dialogo tra i principali attori del panorama energetico europeo – ha dichiarato Ranieri – “abbiamo l’opportunità di poter costruire insieme un ponte verso il futuro di una rete di distribuzione aperta, flessibile e resiliente, di cui la cooperazione e la collaborazione costituiscono i pilastri fondanti”.

Ha poi aggiunto il neo presidente: “Sono orgoglioso di ricevere la fiducia dei miei colleghi e onorato di essere il primo Presidente dell’EU DSO Entity che nasce in un momento di trasformazioni senza precedenti per il settore energetico e per l’intera società. La decarbonizzazione e il decentramento della produzione di energia, l’elettrificazione dei consumi e la digitalizzazione dei servizi richiedono azioni coraggiose e concrete da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione per contribuire a una società europea completamente decarbonizzata entro il 2050”