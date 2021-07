Kathryn Fink ha deciso di lasciare Disney

Kathryn Fink ha deciso di lasciare The Walt Disney Company. Secondo quanto risulta a Duesse Communication, la manager è stata dal 2019 General Manager Media Italy di The Walt Disney Company, e secondo quanto risulta a Duesse Communication ha voluto lasciare il gruppo editore di Disney+.

Fink ha ricoperto dal 2016 al 2020 l’incarico di Managing Director di Fox Networks Italy, di cui è stata una delle manager storiche. Nel 2019 era stata nominata General Manager Media, in occasione dell’ingresso di Fox nell’orbita Disney e dell’acquisizione di 21st Century Fox. Nel suo incarico, Fink ha avuto un ruolo importante per il lancio di Disney+, cui ha fatto seguito quello della sezione Star. Secondo quanto reso noto la manager resterà in Disney fino a settembre.