Yves Rocher Italia nomina Carlo Bertolatti nuovo general Manager

Dal 1 Luglio Carlo Bertolatti sarà il nuovo General Manager di Yves Rocher Italia, la filiale italiana di Yves Rocher, marchio francese, fondatore della Cosmétique Végétale che da oltre 60 anni combina passione per la natura e ricerca scientifica. Bertolatti succede a Benoit Ponte che lascia la filiale italiana per assumere una carica internazionale nel Gruppo Rocher in qualità di Customer Experience Director.

Nei sette anni alla guida di Yves Rocher Italia, Ponte ha portato l’azienda ad una costante crescita di fatturato double digit, un’espansione del canale retail che ad oggi conta 112 negozi in Italia e ad una rete di Consulenti di Bellezza composta da oltre 200.000 persone, passando dai circa 80M€ di CA del 2015 agli oltre 200M€ del 2020.

Chi è Carlo Bertolatti

Bertolatti si è laureato presso la Guidhall University di Londra in Business Economics, per poi specializzarsi presso University of Wollongong, in Australia con un Master of Commerce (Economics).

Con 25 anni di esperienza nell’ambito del settore Beauty, maturata a livello internazionale, Carlo Bertolatti è stato General Manager di Yves Rocher Mexico e dal 2016 ha ricoperto la carica di General Manager di Stanhome Italia, guidando la forte crescita dell’azienda in Italia e la sua evoluzione specialmente in ambito Digital e Operations, grazie ad un processo di digitalizzazione dell’azienda e di evoluzione del business model da vendita diretta a social selling.

Le dichiarazioni del nuovo general Manager

La passione e l’expertise maturata in ambito beauty, digital e omnichannel permetterà a Carlo Bertolatti di condurre con successo Yves Rocher Italia, diventata da poco Società Benefit. “E’ un grande orgoglio e onore iniziare questa nuova avventura insieme a una grande squadra. Sognavo di tornare a lavorare per questa marca che per me è speciale. – afferma Carlo Bertolatti – Facciamo parte di un gruppo che crede in un mondo migliore e Yves Rocher Italia è proprio uno dei leader di questa missione, come dimostrano i fatti: l’ultimo diventando società benefit da questo anno. E questo è solo l’inizio.” Yves Rocher Italia è oggi al sesto posto in Italia in termini di market share nel mercato cosmetico, con una crescita costante in 5 anni (dati Euromonitor 2021).