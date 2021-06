Importanti cambi ai vertici di Bosch

Nuove importanti nomine ai vertici di Bosch:

Dal 1° gennaio 2022, in seguito a una lunga pianificazione, la responsabilità della gestione di Bosch passerà a una nuova generazione. Franz Fehrenbach, Presidente del Consiglio di sorveglianza e di Robert Bosch Industrietreuhand KG lascerà il suo incarico e sarà sostituito da Stefan Asenkerschbaumer. Volkmar Denner lascerà il ruolo di Presidente del Board of Management a Stefan Hartung. Come consulente scientifico del Gruppo Bosch, Denner si dedicherà alla ricerca nel campo della tecnologia quantistica. Christian Fischer sarà il nuovo Vice Presidente del Board e Markus Heyn ricoprirà il ruolo di Presidente del settore di business Mobility Solutions. In qualità di nuovo CFO, Markus Forschner completa il nuovo Board di Bosch, ulteriormente ridotto a sette persone. Bosch è certa che le nuove nomine consentiranno all’azienda di proseguire nel percorso di sviluppo solido e significativo, come avrebbe voluto il suo fondatore, Robert Bosch.