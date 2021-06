Solasia annuncia la presentazione in Giappone di una domanda di approvazione del nuovo farmaco antitumorale DARINAPARSIN per il linfoma periferico a cellule T

La domanda di approvazione per il nuovo farmaco è stata presentata in Giappone in anticipo rispetto a qualsiasi altra parte del mondo

Nuovo farmaco antitumorale con un meccanismo di azione innovativo

Darinaparsin è designato come farmaco orfano negli Stati Uniti e nell’Unione Europea quale terapia per il trattamento del linfoma periferico a cellule T (peripheral T-cell lymphoma, PTCL)

Solasia Pharma K.K. (Sede centrale: Tokyo, Giappone; Presidente e amministratore delegato: Yoshihiro Arai; di seguito “Solasia”) ha annunciato oggi di aver depositato presso il Ministero della salute, del lavoro e della previdenza sociale (Ministry of Health, Labour and Welfare, MHLW) una domanda di approvazione di un nuovo farmaco (New Drug Application, NDA) per il nuovo farmaco antitumorale darinaparsin (nome generico, codice di sviluppo: SP-02) come terapia per il trattamento del linfoma periferico a cellule T recidivante o refrattario.