Visa: Stefano M. Stoppani nominato Country Manager Italia

Visa ha nominato Stefano M. Stoppani Country Manager per l’Italia, con il compito di guidare la strategia e la presenza dell’azienda leader mondiale dei pagamenti digitali in uno dei principali mercati a livello europeo. Nel nuovo ruolo, Stoppani riporterà a Bea Larregle, Regional Managing Director di Visa in Sud Europa e sarà basato a Milano.

Con oltre 20 anni di esperienza nei settori dei servizi finanziari, dei sistemi di informazioni creditizie e analytics, del business development e della consulenza, Stoppani ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello internazionale, che l’hanno portato a gestire complesse trasformazioni aziendali e commerciali.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Visa e di poter dare il mio contributo, insieme ai nostri clienti e partner, per la trasformazione digitale in Italia – ha sottolineato Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia. “I pagamenti digitali hanno già dimostrato la loro importanza nel contribuire a mitigare l’impatto della crisi, tuttavia molto ancora c’è da fare per supportare imprese e famiglie nella ripartenza e il network e le competenze di Visa rappresentano un’opportunità unica per imprimere un’accelerazione nel percorso di innovazione del Paese.”

“Sono certa che Stefano genererà grande valore per le nostre partnership in Italia, portando nuove prospettive e opportunità – ha dichiarato Bea Larregle, Regional Managing Director, Southern Europe di Visa. “La sua nomina è parte fondamentale dell’impegno di Visa in Italia e dei nostri sforzi per sviluppare ulteriormente la nostra presenza nel Paese”.

Stefano Stoppani inizia la sua carriera in Ford Motor Company Italia, per poi entrare in Experian come Business Development Director Italia. Viene quindi nominato Advisor dell’International Finance Corporation (IFC). Nel 2008, il suo ingresso nel Gruppo CRIF dove ricopre gli incarichi di Country Manager Messico e America Latina e, successivamente, di Region Director per India e GCC. Nel 2017 viene nominato CEO del Gruppo Creditinfo.

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, Stoppani ha conseguito un Master of Science in Development Studies presso la London School of Economics e un Executive MBA presso la Bologna University Business School.