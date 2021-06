Dentsu celebra il pride con una campagna stampa e OOH multibrand

Dentsu Italia ha deciso di celebrare il mese del pride con una campagna pubblicitaria, pianificata nelle ultime due settimane di giugno sia sulla stampa che sull’ OOH.

l progetto proposto da Dentsu ai suoi clienti ha visto l’adesione di 10 marchi: Sky, Nestlé, Very Mobile, Fastweb, Plasmon, KFC, Engie, Pringles, WindTre, Heinz.

Tutte le aziende che hanno deciso di partecipare hanno ottenuto visibilità dall’iniziativa che ha fornito ai brand dei formati originali e colorati.

In particolare, l’idea creativa consiste nell’aver realizzato un arcobaleno multi-brand, dove ogni marchio è associato a uno dei colori del Pride.

La creatività che punta sulla semplicità è declinata su stampa con formati speciali. L’iniziativa vede la collaborazione dei gruppi editoriali CairoRcs e Gruppo Piemme di Caltagirone, gli annunci sono stati pianificati su Il Corriere della Sera e su Il Messaggero.

Per quanto riguarda l’OOH la campagna è stata realizzata con la collaborazione di IGPDecaux, Urban Vision e VG Pubblicità, ed è stata pianificata a Milano, con formati di maxi-affissione in piazzale Lodi e posizioni speciali all’interno della Metropolitana Cadorna.

Stefano Morelli, chief creative officer di Dentsu, ha così spiegato l’iniziativa: “Siamo molto orgogliosi di questa campagna perché testimonia il senso più profondo e autentico che il Pride cerca di insegnarci: l’elogio della diversità. Il fatto che grandi aziende che si dividono quotidianamente l’attenzione del mercato, oggi condividano lo stesso spazio è un segnale molto forte. Quando gli individualismi vengono messi da parte e le piccole differenze si annullano, si possono davvero raggiungere traguardi impensabili. In una vittoria comune. Un arcobaleno in cui le diversità sono gli ingredienti fondamentali di un messaggio condiviso. Perché a volte basta una semplice idea e la voglia di condividere uno spazio per lanciare un grande segnale”.