Jacopo Laganga, nuovo Digital manager di Monnalisa

Jacopo Laganga è stato nominato nuovo Digital Manager di Monnalisa, società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma. La nomina rientra nella strategia di presidio e rafforzamento del canale digitale del Gruppo Monnalisa.



Jacopo Laganga vanta un’esperienza di oltre 11 anni nell’ambito del digital marketing, eCommerce e analystics presso multinazionali.



Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa, ha dichiarato: “Il nostro Gruppo sta rafforzando il posizionamento sui canali social con un piano di azione in linea con il nostro disegno strategico e l’evoluzione dei mercati. Proprio in quest’ottica si inserisce la nomina del nuovo Digital Manager, a presidio e rafforzamento delle scelte sul marketing digitale, eCommerce e l’integrazione sinergica con gli store fisici”.