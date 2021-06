Nextre Digital, Jacob Zucchi è il nuovo Direttore Marketing

Jacob Zucchi è il nuovo Direttore Marketing di Nextre Digital.

Il manager dal 2014 al 2015 ha lavorato come responsabile marketing per il gruppo Stema, in cui le sue mansioni riguardavano lo sviluppo web, Seo, Sem, web marketing e marketing tradizionale. Dal 2015 al 2017 è stato il responsabile dell’area web marketing di 3ding Consulting, occupandosi di progettazione, esecuzione e analisi di strategie di web marketing.

Zucchi, infine, prima di arrivare in Nextre, è stato Head of Digital Strategy di Wellnet dove ha lavorato alla strategia digitale a 360°, partendo dai dati sviluppo piani di Digital Transformation con un occhio particolare alla comunicazione digitale. Inoltre, ha contribuito alla creazione di un progetto di innovazione di intelligenza artificiale legata alla Seo.

Il manager ha dichiarato:

"Sono molto orgoglioso di poter annunciare Jacob come nostro nuovo direttore marketing. Sono sicuro che il suo bagaglio di esperienze aiuterà Nextre Digital a crescere ancora di più e a raggiungere gli obiettivi ambiziosi che abbiamo stabilito per il breve e lungo termine", ha commentato il Ceo di Nextre Digital, Mirko Cuneo. "I prossimi anni saranno sicuramente molto importanti per tutte le aziende che si occupano di Digital in Italia e l'obiettivo è quello di posizionare Nextre tra i maggiori player del settore per qualità e risultati".