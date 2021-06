PULSE ADVERTISING firma la campagna di influencer marketing per Nice

7 influencer con una fanbase totale di oltre 2 milioni di utenti per far conoscere un’eccellenza tutta Made in Italy, un progetto di comunicazione che fa incontrare avanguardia tecnologica applicata alla smart home e social media.

Pulse Advertising, agenzia leader nell’Influencer Marketing, ha attivato una squadra di Influencer in qualità di Tech & Smart Home Ambassador per Nice, eccellenza italiana che da oltre 25 anni opera nel settore dell’Home Automation, Home Security e Smart Home, in cui competenza, affidabilità e conoscenza delle necessità dei consumatori costruiscono l’offerta della più vasta gamma di prodotti per la casa automatizzata e connessa.

“L’obiettivo primario della campagna è quello di rendere partecipi gli utenti di quanto possa essere straordinariamente semplice e funzionale compiere le azioni più comuni a casa propria, come accendere le luci, alzare le tapparelle, chiudere il garage, grazie ai prodotti Nice – afferma Paola Nannelli, Executive Director Pulse Advertising Italia – L’argomento potrebbe a prima vista sembrare lontano dal mondo dei social media, ma oggi anche settori particolari e più complessi hanno compreso le potenzialità di questi mezzi. Penso ad esempio al settore dell’immobiliare o, come in questo caso, dell’industria specializzata. Un influencer con una community solida e affezionata è un vero e proprio “stakeholder” del brand con cui collabora, i prodotti e le esperienze che prova e che condivide con i follower sono considerati come “tested and approved”, consigli sicuri e attendibili insomma. Per Nice abbiamo coinvolto un pool eterogeneo di influencer: 3 Tech Blogger, 2 Architetti e 1 Esperto di Lifestyle che integreranno i dispositivi Nice nelle proprie abitazioni, testando e condividendo come si trasforma la gestione della casa grazie all’automazione”.

CONTENUTI IN GRADO DI STIMOLARE CURIOSITÀ E FAR CRESCERE L’AWARENESS DI NICE

I 7 influencer selezionati da Pulse Advertising metteranno a disposizione contenuti di tipo informativo ed esperienziale sui prodotti dell’ampio portafoglio Nice, con un focus sul nuovo hub all-in-one per la Smart Home, Yubii Home, massima espressione dell’idea di casa intelligente, costruendo una comunicazione in grado di stimolare la curiosità dell’utente e allo stesso tempo consolidare l’awareness di un marchio leader nell’automazione della casa.

“Questo progetto di Influencer Marketing è l’occasione per avvicinare ulteriormente e in maniera più diretta il pubblico end-user alle soluzioni Nice legate al mondo Smart Home, in particolare al nostro prodotto di punta appena lanciato, l’hub in grado di gestire e comunicare con tutti i dispositivi intelligenti della casa e delle zone esterne in modo integrato: Yubii Home. Parole d’ordine: integrazione, comfort e sicurezza per facilitare la qualità di vita delle persone nel proprio spazio domestico” dichiara Juan Pablo Boz, Chief Marketing Officer di Nice recentemente approdato in azienda, forte di un’esperienza ventennale di calibro internazionale nel settore della Smart Home.

na strategia formulata su 3 wave temporali, da giugno a dicembre 2021, che permetterà ai 7 Influencer selezionati di costruire uno storytelling capace di affascinare l’utente e farlo avvicinare al mondo della Smart Home. Le molteplici possibilità di integrazione e gli infiniti scenari che i prodotti Nice permettono di realizzare all’interno dell’abitazione daranno ai blogger l’opportunità di presentare una quotidianità più semplice, grazie alla condivisione di esperienze reali e concrete. Video Youtube, Instagram Post e Stories permetteranno alla fanbase di conoscere nuove soluzioni capaci di migliorare la vita di tutti.

Alcuni degli influencer coinvolti in Italia: i tech blogger Andrea Galeazzi (@andreagaleazzi), Otto Climan (@ottocliman), Manuel Agostini (@manuelagostini); gli Architetti Palomba Serafini (@palombaserafini) e Patrizia Burato (@archidipity); l’esperto di Lifestyle Paolo Stella attraverso il suo progetto immobiliare Suonare Stella (@suonarestella).