Lettomanoppello festeggia la tredicesima giornata nazionale delle miniere

(di Tiziano Rapanà) Torno, almeno con il pensiero, in Abruzzo. Stavolta nessuna brutta notizia riguardante Caramanico Terme. Vi racconto una bella iniziativa che accenderà Lettomanoppello, un posto pieno di luoghi e monumenti d’interesse che dovreste visitare. Conta più di 2800 abitanti e si trova a quasi 400 metri di altitudine. Lettomanoppello è nota come la capitale degli scalpellini e della lavorazione della pietra della Majella. Numerose le iniziative in programma nelle giornate di domani e domenica al borgo per far vivere ai visitatori un’esperienza speciale tra miniere, natura e archeologia industriale nel cuore del Geoparco Maiella. Si festeggia la tredicesima giornata nazionale delle miniere. La lunga storia di estrazione e lavorazione del bitume nel Parco Nazionale della Maiella sarà raccontata attraverso il Sentiero dei Minatori. Un percorso di 3 km che fa vivere due avventure in un colpo solo: un trekking in natura e la possibilità di visitare per 30mt la Miniera Santa Liberata. Tra gli eventi in programma, segnalo: i laboratori didattici per bambini e ragazzi; Tavolo tecnico “Le miniere abbandonate della Maiella”; La presentazione del libro di Gianni Totaro “Dieci Racconti” al Sentiero dei Minatori (su prenotazione e gratuita).Escursioni alla Grotta delle Praie e in e-bike nella Valle dei Tholos (a pagamento e su prenotazione); Mostra fotografica sulle Miniere delle Maiella.

Questi i momenti più importanti dell’evento: domani alle ore 15:30 l’inaugurazione del “Sentiero dei Minatori”, un progetto realizzato grazie allo stanziamento di fondi della Regione Abruzzo, per ripercorrere i sentieri che utilizzavano i minatori fino al 1956. Sempre sabato alle ore 18:00 il Convegno “Conosciamo la Maiella Nera”, cui prenderanno parte autorità politiche e istituzionali, dalla Regione Abruzzo all’Ente Parco della Maiella, amministratori dei Comuni del comprensorio minerario e esponenti di riferimento nel settore geominerario storico ambientale e turistico. Inoltre presso i ristoranti e bar di Lettomanoppello si potrà assaporare il “Menù del Minatore” e lo “Sdjuno del Minatore” (su prenotazione). Se siete in zona, fate una capatina in loco: vi divertirete.

