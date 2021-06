Robert Hassan, nuovo direttore di Job News

Robert Hassan è stato nominato direttore di Job News, notiziario di economia e lavoro (opportunità lavorative, sviluppo delle carriere e delle aziende, innovazione, startup, trend, formazione), con oltre 50mila visualizzazioni al mese.

Hassan, Classe 1965, milanese, è stato giornalista di ItaliaOggi. Su Job News ha lanciato una campagna di crowdfunding

Job News, è un sito che aiuta le persone a trovare un lavoro, a sviluppare la loro carriera e la loro formazione. È un notiziario e uno spazio pubblico dove potersi raccontare, grazie al contenitore di storie di carriere personali e di successi aziendali.

Hassan ha dichiarato:

“Promuoviamo anche per i nostri inserzionisti campagne social media. Abbiamo oltre 60mila contatti sui social media tutti molto mirati: imprenditori, responsabili marketing, comunicazione, responsabili risorse umane, liberi professionisti. Garantiamo ai clienti expertise in ogni ambito della comunicazione grazie a un team di professionisti. Gestiamo il marketing sui canali Social. Questa gestione include: la pianificazione della comunicazione, strategia e definizione degli obiettivi, sviluppo della brand awareness e gestione della reputazione online, creazione dei contenuti, generazione di traffico in entrata, gestione della community. Abbiamo dunque un’anima sia creativa che strategica, conosciamo a fondo le caratteristiche tecniche dei diversi canali”.