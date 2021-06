Nuovi ingressi nel gruppo di Different

Si tratta di Giorgia Pedrotta, senior art director, e di Giulia Lardini, junior pr manager.



Chi è Giorgia Pedrotta

Giorgia Pedrotta, laureata in Comunicazione Pubblicitaria a Urbino e in Art Direction presso Accademia di Comunicazione di Milano, arriva in Different dopo 8 anni di attività in Dlvbbdo che l’ha vista impegnata su brand come Philadelphia, Nastro Azzurro, Aspirina, Biochetasi e Labello. Ora entra a far parte del gruppo creativo di Different con il ruolo di senior art director.



Chi è Giulia Lardini

Giulia Lardini arriva in Different dopo le esperienze in NH Hotels, come pr, communications & event assistant e in MSL Italy come pr account, dove si è confrontata con clienti come The Coca Cola Company, OnePlus e Huawei. Adesso può contare su un ulteriore step professionale, con l’ingresso nel team pr della communication company.

Il gruppo Different informazioni

Si tratta di una communication company con una missione: liberare il potenziale dei brand e aiutarli a definire i loro obiettivi.

Crea soluzioni originali e personalizzate con i tanti e diversi talenti, che includono nel team. La visione del Gruppo è un mondo in cui i brand offrono solo contenuti rilevanti che v che il pubblico vorrà dedicargli.