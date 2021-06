Fedrigoni acquista l’azienda americana Acucote

Si tratta della terza acquisizione in 18 mesi. Fedrigoni è l’azienda veronese leader globale nella produzione di carte speciali, editoria e materiale autoadesivo. Questa mossa è volta a sviluppare la sua strategia di crescita.

Fedrigoni Spa, leader globale nella produzione di carte speciali per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, ha concluso l’acquisizione di Acucote, azienda di Graham, che sviluppa, produce e distribuisce materiali autoadesivi, con posizione di leadership sul mercato locale, un fatturato di oltre 70 milioni di dollari e 142 dipendenti.

La storia di Acucote

Acucote è stata fondata 34 anni fa da John Leath, che ne è proprietario insieme alla sua famiglia. Con uno stabilimento e quattro centri di distribuzione, l’azienda rappresenta un’ottima opportunità per Fedrigoni, intenzionata a estendere la propria presenza negli Stati Uniti, che rappresentano un mercato estremamente interessante in cui il Gruppo è già molto conosciuto e apprezzato per le etichette destinate ai vini di pregio.



I vantaggi dell’acquisizione

Fedrigoni rafforza ulteriormente la sua posizione di terzo player al mondo nei materiali autoadesivi, in cui opera attraverso numerosi brand come Arconvert, Manter e Ritrama. Il Gruppo, infatti è uno dei leader globali nell’etichettatura per i vini e gioca un ruolo di primo piano nelle etichette e i film autoadesivi ad alta tecnologia per il food, l’household, la logistica, il pharma, il beverage e il personal care. Pharma, architectural graphics, retail e logistica sono, tra l’altro, segmenti in cui ha un ottimo posizionamento anche Acucote, con cui saranno dunque possibili sinergie strategiche a livello di produzione, distribuzione e approvvigionamenti.

L’affermazione di Fedrigoni negli USA

Con uno stabilimento e quattro centri di distribuzione, l’azienda consentirà a Fedrigoni di estendere la propria presenza negli Stati Uniti, un mercato al quale sono già destinate le etichette per i vini di pregio. Si tratta della terza in 18 mesi nel settore Self-Adhesives, dopo l’italiana Ritrama e la messicana IP Venus, diventando terzo player al mondo nei materiali autoadesivi.

Le parole del CEO del Gruppo Fedrigoni, Marco Nespolo

“L’acquisizione di Acucote rappresenta un ulteriore tassello della strategia di crescita nel settore sempre più promettente dei materiali autoadesivi, dove siamo determinati ad ampliare la nostra posizione di leader di mercato – ha dichiarato Marco Nespolo, amministratore delegato di Gruppo Fedrigoni – ed è in linea con la volontà di diversificare la nostra penetrazione geografica, rafforzandoci non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in Centro e Sud America”.

Le parole dell’Executive VP, Fulvio Capussotti

«Il nuovo ingresso nel Gruppo ci permetterà di aumentare la capacità produttiva direttamente in loco e di distribuire in tutti gli Stati Uniti, anche grazie all’integrazione con la nostra controllata Gpa, di creare ottime sinergie sull’approvvigionamento e di contare su tecnologie all’avanguardia anche in termini di eco-compatibilità», ha dichiarato Fulvio Capussotti, executive vicepresidente della divisione Self-Adhesives di Fedrigoni.

Il commento di John Leath, fondatore di Acucote

«Lascio la mia azienda e le mie persone in ottime mani, e questo rappresenta per me il principale obiettivo. Fedrigoni è un gruppo internazionale e una realtà industriale solida e in forte espansione, in cui sono certo che Acucote potrà crescere e consolidarsi in modo significativo nei prossimi anni», ha commentato John Leath, fondatore di Acucote.