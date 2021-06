On air la nuova campagna manifesto Lines a sostegno delle donne contro ogni discriminazione in partnership con Weworld.

Firma Publicis Italia

“Che donna essere dipende da te” è questa la promessa che firma la nuova campagna di comunicazione Lines in partnership con WeWorld – organizzazione italiana che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e bambine in 27 Paesi- e ideata da Publicis Italia.

Tutti vorremmo un mondo in cui ogni donna possa essere sé stessa, libera da ogni condizionamento. Per questo Lines combatte gli stereotipi, i pregiudizi e la discriminazione di genere supportando le organizzazioni come WeWorld che sostengono le donne più fragili.

Ed è questo che vuole comunicare la nuova campagna manifesto CSR: un inno alle donne per combattere e smettere di accettare- quello che gli altri o la società impongono di fare. Una narrazione che descrive quello che, ogni giorno, le donne vivono e hanno vissuto: le loro paure, i loro “no”, ma anche la loro forza di essere donna, nel loro aspetto e nel loro modo di essere.

Il lancio della nuova campagna, che nasce dall’ascolto e dall’analisi basata su dati e ricerche dei bisogni e degli ostacoli legati all’essere donna oggi, vuole essere un’occasione per raccontare l’impegno concreto del brand insieme a WeWorld. Il 24 giugno a Bologna si terrà infatti l’inaugurazione del nuovo Spazio Donna WeWorld con la partecipazione di WeWorld, Fater, Istituzioni locali e Associazioni del territorio ‒, uno spazio in cui le donne possono sentirsi protette e ascoltate per superare insieme ogni difficoltà con iniziative di empowerment, orientamento al lavoro e un valido sostegno psicologico.

La campagna sarà on air sui canali digital e social. Oltre al long edit sono previsti tagli a 20”, 15” e 10”.