Il nuovo BTP benchmark a 10 anni, include CACIB

BTP del Tesoro a 10 anni e per 10 miliardi

Un sindacato di collocamento – composto da BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank (CACIB), Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe e Intesa Sanpaolo – è stato coinvolto nell’emissione della prima tranche di un nuovo BTP benchmark a 10 anni, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il dossier

Gli aspetti legali del dossier sono stati seguiti per CACIB da un team composto dal general counsel Simone Davini e da Angela Dominici.

Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dagli associati Francesco Napoli e Matteo Minuti, mentre i profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.



L’assistenza alle banche

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dalla trainee Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.

BTP

Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 10 anni, il titolo ha scadenza 01/12/2031 ed è stato emesso per 10 miliardi di euro, ad un prezzo di 99,923 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dello 0,96%.