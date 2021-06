Omnicom Media Group nomina Luca Pravadelli nuovo Head of Sport Partnership

L’obiettivo della nomina

Con l’obiettivo di integrare la consulenza di sport marketing nei piani di comunicazione dei clienti, Pravadelli collaborerà con i diversi reparti del gruppo e in stretta sinergia con Fuse, la divisione di branded entertainment e content marketing di Omnicom Media Group ,per lo sviluppo di nuove strategie di engagement e fan experience attraverso l’attivazione di partnership con i diversi player che operano nel settore, il mondo delle federazioni, delle squadre e delle leghe, gli eventi e gli editori.

Le dichiarazioni del CEO di Omnicom Media Group Italia, Marco Girelli

“In linea con quanto stiamo già facendo nell’area dell’entertainment, l’arrivo di Luca ci dà la possibilità di ampliare la nostra offerta in ambito sportivo”, dichiara Marco Girelli, Ceo di Omnicom Media Group Italia. “Facendo leva sulla capacità emozionale, lo sport ha infatti un enorme potenziale, è un mercato e un asset di comunicazione in continua evoluzione che risponde all’esigenza di creare relazioni significative e di valore tra i brand e le loro community”.

Il commento della new entry

“È sempre molto stimolante iniziare nuovi progetti. Lo sport è un mondo in forte crescita e ricco di nuove opportunità di comunicazione, il nostro compito è quello di intercettarle e valorizzarle per offrire ai nostri clienti le soluzioni più innovative ed efficaci da inserire nelle loro strategie”, commenta Luca Pravadelli.

Luca Pravelli, informazioni

Dopo una laurea in Economia, Marketing ed e-Business ed un’esperienza di oltre 10 anni nel mondo dello sport business, prima in Infront Sports & Media e successivamente in GroupM, dove ha ricoperto il ruolo di Head of ESP, Pravadelli prosegue il suo percorso di crescita professionale e assume la guida della nuova divisione specializzata di Sport Partnership di Omnicom Media Group (realtà associata ad UNA), per aiutare i brand a cogliere e valorizzare le opportunità media e di business in questo ambito.