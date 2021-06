Intesa Sanpaolo, la quarta sede delle Gallerie d’Italia dovrebbe aprire nel 2022

È prevista per l’aprile 2022, dopo 16 mesi di cantiere, l’apertura della quarta sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) in piazza San Carlo, a Torino. “Dopo Milano, Napoli e Vicenza- ha spiegato, Michele Coppola, direttore delle Gallerie d’Italia, nel corso di una visita al cantiere- apriremo questa sede dedicata esclusivamente alla fotografia e all’arte contemporanea. Quando si pensa all’attaccamento di Intesa a Torino e guarda a questo cantiere non può avere nessun dubbio”. Si tratta di un intervento che riguarda circa 9000 metri quadrati con la trasformazione di spazi che non erano più utilizzati, tra cui magazzini e caveau. “Sarà- ha spiegato ancora Coppola- un museo molto dinamico, un luogo di cultura e content provider complementare alle altre gallerie d’Italia. È prevista una manica lunga di 70 metri, spazi espositivi dedicati alla fotografia e alla multimedialità, un bar, un ristorante, spazi della banca e aree dedicate all’innovazione. Al primo piano dello storico palazzo di Piazza San Carlo, già sede della Banca, vi sarà inoltre un’esposizione di opere d’arte. “L’ idea di dedicare questo museo alla fotografia- ha detto ancora Coppola- è stata un’indicazione del presidente emerito Bazoli, secondo cui ogni Galleria deve avere un proprio indirizzo “. Il tema della fotografia sarà un modo per raccontare le tematiche più attuali: dall’ambiente al sociale, ai temi dell’inclusione “. ” La fotografia- ha detto a questo proposito Coppola- è veramente un ponte tra il mondo dell’arte ed il sociale “. La nuova Galleria d’Italia che si propone alla città di Torino ha l’ambizione di superare i 200mila visitatori nel giro di 2/3 anni.