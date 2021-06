Giulia Cimitan è la nuova Head of Analytics e Business Intelligence in Fattoretto Agecncy

L’agenzia potenzia l’offerta con la nuova divisione Web Analytics

Fattoretto Agency arricchisce la sua offerta con la nuova divisione Web Analytics, concepita per una completa ottimizzazione dei progetti, disponendo il miglior percorso di conversione. Decisivo sarà il contributo di Giulia Cimitan, che oggi entra a far parte della squadra di lavoro come Head of Analytics e B.I. (Business Intelligence).

I motivi della nuova nomina

La scelta di introdurre una nuova figura senior, con anni di esperienza presso uno degli e-commerce multilingua più prestigiosi e specializzata in big data, nasce dalla consapevolezza del valore dall’analisi dati in ambito e-commerce e dello studio della Customer Journey. L’apporto di Giulia sarà determinante per accrescere la qualità di analisi dati.

La nuova unità operativa rappresenta un ulteriore passo avanti per l’agenzia. È di pochi giorni fa la presenza di 12 clienti dell’agenzia tra i 750 migliori e-commerce d’Italia secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (leader europeo delle indagini di qualità), classifica realizzata in collaborazione con il Media Partner, La Repubblica Affari & Finanza.

Le eccellenze

Tra le eccellenze del commercio elettronico nazionale che hanno scelto Fattoretto Agency troviamo Birre da manicomio (Birredamanicomio.com), nella top 10 della categoria “Enoteche online” e unico e-shop specializzato in birre artigianali di questa sezione.

All’interno di “Gioielli e orologi”, sempre tra i migliori dieci store digitali, figurano tre clienti: Morellato.it (settimo), Sectornolimits.com (nono) e Bluespirit.com (decimo). Chiudono invece al quinto posto, nelle rispettive categorie di riferimento, eCharme.it, Allforfood.com e Lineonline.it.

Le novità

E le novità firmate Fattoretto Agency continuano. È prossima la pubblicazione di “SEO per Store Manager”, il libro, edito da Flaccovio Editore, di Massimo Fattoretto, fondatore e CEO dell’agenzia.

Giulia Cimitan informazioni

Dopo la laurea in Marketing e Comunicazione, ha capito, fin dalle prime esperienze lavorative del 2011, che i dati sarebbero stati parte integrante del suo percorso professionale. Ha ricoperto il ruolo di Web Analyst presso un’importante agenzia di comunicazione, seguendo clienti di alto livello in maniera trasversale: dalle implementazioni tecniche alla formazione. Tanti momenti di crescita che hanno condotto a un’importante maturazione lavorativa.

Conclusa l’esperienza di docente di Digital Analytics presso il Master in Digital Entrepreneurship di H-Farm, per sei anni si è occupata delle attività di Digital Analytics in Pixartprinting, azienda leader a livello mondiale nel mondo della stampa. In questo periodo ha potuto approfittare di una ulteriore specializzazione sui big data, sulla parte strategica e sulle analisi in ottica CRO.