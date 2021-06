L’italia si aggiudica un Grand Prix Outdoor con ‘Shutter Ads’ di Heineken

Sono stati assegnati i 3 Grand Prix nella categoria Outdoor dalla giuria presieduta da Luiz Sanchez, Chief Creative Officer di AlmapBBDO. L’Italia si aggiudica uno di questi con ‘Shutter Ads’ di Heineken, realizzato da Publicis Italy.

L’Italia ha vinto anche 2 Leoni d’argento nella stessa categoria, uno per lo stesso lavoro Heineken e l’altro per la campagna The Invisible Store di Bottega Veneta realizzato da Publicis Italy in collaborazione con Independent Ideas. Lavoro già premiato a Eurobest 2020 e che ha ricevuto anche un Leone di bronzo con l’annuncio dell’apertura di un innovativo pop-up store a Shanghai, un’istallazione quasi invisibile fatta di specchi.

Gli altri due GP sono stati assegnati a INGO Stockholm, DAVID Miami e Publicis Romania per la campagna Burger King ‘Moldy Whopper’ e al Village Electrique di Renault Zoe realizzata da Publicis Conseil Paris.

Molti premi nella categoria OOH riconoscono il valore delle campagne multisoggetto, per esempio per Le Chocolat des Français (TBWA\Paris) o per Dove Masterbrand (Ogilvy London/Ogilvy Toronto) o ancora Colgate (VMLY&R, Paris / RED FUSE, Paris).