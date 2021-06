Lavazza iTierra! Wellness è il nuovo prodotto lanciato dall’azienda italiana produttrice di caffè

Next Studios, divisione del gruppo Next 14 specializzata in branded entertainment, ha vinto la gara indetta da Lavazza per la realizzazione della campagna digital e radio per il lancio del nuovo prodotto

La comunicazione, on air dal 21 giugno al 18 luglio online e in radio, ha come protagonista Linus. Previsto anche il coinvolgimento di ambassador e top influencer.

Il nuovo prodotto Lavazza iTierra! Wellness è caffè decerato, ideale per chi vuole essere in armonia in ogni momento della giornata, senza rinunciare al gusto e al piacere.

La campagna

La campagna, on air dal 21 giugno al 18 luglio, ha come protagonista Linus. Il concept della campagna si basa sulla necessità di essere in armonia, con sé stessi e con l’ambiente che ci circonda, in ogni momento della giornata, raggiungendo la propria “migliore natura”. Linus da sempre è portavoce di questo stile di vita equilibrato e condivide con Lavazza gli stessi valori. La campagna, ambientata in «Radio Linetti», vede Linus gustarsi il nuovo Lavazza Tierra Wellness durante il suo momento di “migliore natura” e coinvolgere la sua community a raggiungere la propria armonia.

Ambassador e influencer coinvolti nel progetto

Oltre allo spot, il progetto coinvolge un team di ambassador e top influencer selezionate da Next 14 per Lavazza, tra cui Carlotta Medas, moglie di Linus, Lodovica Comello, Stella Bellomo, Elisa Scarlatta e Fiore Manni che saranno chiamate a condividere con la propria community il format social #latuamigliorenatura. Una sfida che Lavazza lancia attraverso le influencer per costruire un vero e proprio movimento partecipativo attorno al tema wellness, inteso come armonia con sé e con ciò che ci circonda.