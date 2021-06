H-Farm si occuperà della comunicazione digital 2021 per “L’isola dei Tesori”

La catena di pet store specializzata in prodotti per animali da compagnia punta a valorizzare l’e-commerce e ampliare la community di pet lovers



L’Isola dei Tesori rinnova la comunicazione online, affidando le attività di comunicazione digital del 2021 a H-Farm.



Con l’obiettivo di diventare la catena pet di riferimento in Italia per grado di specializzazione e per livello di servizio, L’Isola dei Tesori ha deciso di valorizzare la propria digital presence attraverso un approccio omnichannel portato avanti dal team di H-Farm Digital Marketing, che supporterà il brand per tutte le attività che riguardano l’ottimizzazione del sito www.isoladeitesori.it, le campagne pubblicitarie online e la gestione dei canali social del brand.

La strategia messa in atto da H-Farm

Partendo dall’analisi approfondita dell’architettura e dei contenuti del sito, H-Farm Digital Marketing si è occupata di individuare e sviluppare gli elementi necessari per una user experience ottimale, valorizzando al meglio il catalogo del brand, la navigazione nello shop online e i contenuti presenti all’interno del portale. Le attività SEO e di analisi, che verranno completate nel corso dell’anno con il re-platform del sito, hanno l’obiettivo di migliorare l’esperienza di navigazione e di favorire il posizionamento strategico de L’Isola dei Tesori all’interno dei motori di ricerca, intercettando le esigenze informative e di acquisto degli utenti in target.

Aumentare la brand awareness

Alle attività legate al posizionamento organico de L’Isola dei Tesori sul web, il team di H-Farm Digital Marketing ha affiancato campagne paid volte a incrementare l’awareness del brand sui pet lovers e campagne a performance, per portare sul sito i proprietari di animali da compagnia in target, già clienti del brand o utenti potenzialmente interessati a intraprendere un rapporto con la catena di pet store, fino a diventare dei veri e propri clienti, attraverso un media mix che comprende canali quali Social, Search, Shopping, Affiliation & DEM, Display, Native e altri canali orientati al drive to store.

La strategia su Facebook e Instagram

Il supporto strategico e operativo ha coinvolto anche la social presence del brand, analizzata e rinnovata attraverso un confronto attivo con i referenti aziendali che ha portato all’individuazione di una nuova content e visual strategy per Facebook e Instagram. La nuova strategia social, che proseguirà nella sua evoluzione nei prossimi mesi, è stata sviluppata mediante l’ideazione e la creazione dei contenuti e delle creatività e la gestione della community, con l’obiettivo di ampliare e consolidare la community di pet lovers.

Le parole del Responsabile Marketing E-commerce

“Cercavamo un partner esperto del mondo digital che potesse accompagnarci in un percorso di rinnovamento sui canali online – afferma Enrico Campadello, Responsabile Marketing E-commerce de L’Isola dei Tesori – e abbiamo trovato in H-Farm Digital Marketing dei professionisti con cui confrontarci apertamente ogni giorno per realizzare i nostri obiettivi di business e poter così dare al nostro brand una presenza online che possa affiancare e supportare le attività che portiamo avanti sui canali tradizionali”.

Le parole dell’H-Farm Digital Marketing

“Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo con tutto il team – commenta Andrea Di Mario di H-Farm Digital Marketing – un brand come L’Isola dei Tesori rappresenta un’eccellenza nel suo settore, che ad una presenza capillare sul territorio ora unisce una presenza efficace sul web in piena ottica omnichannel: il cliente de L’Isola dei Tesori viene intercettato e accompagnato nella sua esperienza d’acquisto indipendentemente che si concluda in negozio o sul sito”.

I membri del gruppo H-FarM

Il team H-Farm Digital Marketing è composto da Andrea Di Mario – Account Manager, Silvia Pizzi – Account Manager, Angelo Lleshi – ADV Specialist, Alexandru Catalin Duma – ADV Specialist, Giada Collauto – Project Manager, Alice Cappellini – Social Media Specialist, Luigi D’Angelo – Digital Art Director, Valentina Zanasi – SEO Specialist e Loris Lerro – SEO Specialist.