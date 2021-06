Camomilla Srl è stata rilevata da Gabbiano

L’azienda Gabbiano ha firmato il contratto di acquisizione di Camomilla Srl, azienda proprietaria del brand Camomilla Milano e dei marchi ExCamoTage e Grazia Belloni’s Choice. Dalla nota di Gabbiano si legge che l’accordo “prevede l’acquisizione del 100% dell’intero pacchetto azionario della società appartenente alla Famiglia Belloni che ha fondato l’attuale business di produzione di accessori fashion distribuiti in oltre 3.000 negozi italiani”. I termini economici della trattativa non sono stati resi noti.

Gabbiano, spiega sempre in una nota, grazie a questa acquisizione raggiunge diversi obiettivi come il controllo del marchio fashion italiano con vocazione internazionale, già conosciuto in Italia, Spagna, Portogallo e Francia; un vasto portafoglio prodotti focalizzati negli accessori moda (borse, portafogli, beauty, pochette, cosmesi, ciabatte, ombrelli, ecc…); una trasversalità del marchio che gli consente di sviluppare altri settori merceologici nel “fast fashion”; una potenzialità di forte sviluppo delle vendite online. Inoltre, Gabbiano fa riferimento alla “possibilità di esportare il marchio oltre i confini domestici” e di diversificare il proprio portafoglio prodotti.

Andrea Dodi, AD, commenta: “L’azienda Gabbiano aveva bisogno di un brand internazionale per rafforzare l’espansione estera tramite le vendite sui canali internazionali e le vendite online. Camomilla è stata un’occasione unica che ha convinto tutti, compresa la famiglia Belloni che resterà in azienda perché ha compreso le potenzialità del progetto e vuole vivere da protagonista la propria creatura che spicca il volo verso nuove fantastiche avventure. È stato splendido incontrare delle persone che hanno pensato al bene dell’azienda per svilupparne le immense potenzialità del marchio. La fondatrice Grazia Belloni ha subito accolto il nuovo progetto ed ha portato con sé il resto della famiglia, in una decisione che certamente non è stata facile.”.