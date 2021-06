Vodafone Italia: Massimo Bullo è il nuovo Chief Marketing Officer

Massimo Bullo è entrato a Vodafone Italia come Chief Marketing Officer. Il manager ha lavorato per Samsung Electronics Italia, ricoprendo il ruolo di head of digital transformation, dirigendo un team di marketing, comunicazione e vendite di circa 45 persone.

Durante la sua carriera ha lavorato anche in Nintendo come country marketing director e prima ancora in Haribo, Orange e Ferrero.

Bullo si è laureato in Marketing e Comunicazione presso l’Università degli Studi di Padova, ha un master in Marketing Management presso la ISTUD Business School e un Master MBA Executive presso la Business School del Sole 24 Ore.