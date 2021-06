Guido Guerrini è il nuovo Sales Director di Oppo Italia

Guido Guerrini è stato nominato Sales Director di OPPO Italia. Sarà responsabile delle strategie commerciali nei diversi canali in cui l’azienda è attiva. Una nomina che si inserisce nella strategia di OPPO Italia volta a espandere il business a livello nazionale.

OPPO, che ha da poco festeggiato il traguardo di 1 milione di smartphone venduti nel nostro Paese, con questo nuova nomina va ulteriormente ad arricchire la squadra italiana che può contare, oggi, su una squadra forte e ricca di professionisti di grande valore, che daranno un forte impulso alla crescita dell’azienda, affrontando con successo le sfide del mercato italiano.

Guido Guerrini informazioni

Con una Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale all’Università Bocconi di Milano, vanta una lunga esperienza maturata nel settore della Consumer Electronics. Infatti, ha ricoperto per oltre otto anni il ruolo di Purchasing Director nella catena di distribuzione MediaWorld e, prima ancora per oltre sette anni, quello di Senior Buyer all’interno della catena di supermercati e ipermercati francese Auchan.

I commenti di Guido Guerrini

“Sono orgoglioso ed entusiasta di poter mettere a disposizione la mia esperienza professionale al servizio di un’azienda come OPPO Italia che vede il canale di vendita come uno degli elementi centrali della propria strategia di crescita e consolidamento nel nostro Paese. Da una parte, stipulando accordi di collaborazione di lunga durata con i nostri partner, capaci di creare un reale valore per tutti e, dall’altra, ponendo una grande attenzione nei confronti dell’utente finale offrendo prodotti e soluzioni altamente innovativi all’interno di una shopping experience di alto livello”, ha commentato Guido Guerrini, Sales Director OPPO Italia.