Chiara Ferragni diventa l’unica proprietaria della Tbs Crew

Rilevato il 45% delle quote in mano alla Esuriens S.r.l. Appartiene alle famiglie Morgese e Barindelli

Chiara Ferragni ha ora il pieno controllo di Tbs Crew s.r.l., ossia la società nata nel 2009 che gestisce magazine online e attività di The Blond Salad e di cui l’imprenditrice è presidente e A.D. dal 2017.

La Ferragni ha infatti rilevato il 45% delle quote fino ad oggi in mano alla Esuriens s.r.l., appartenente alle famiglie Morgese e Barindelli, anche se non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell’operazione.

I ringraziamenti agli ex soci

«Ringrazio Esuriens e le famiglie Morgese e Barindelli per essere stati al mio fianco e avermi supportata in questi ultimi anni di incredibile crescita e di successo della società», ha commentato l’imprenditrice. «Auguro ai fratelli Morgese e alla famiglia Barindelli un grande in bocca al lupo per ulteriori progetti di successo».

Del resto, l’imprenditore pugliese Pasquale Morgese resta socio di minoranza, con una quota pari al 27,5%, dell’altra azienda di cui la Ferragni è presidente e Ceo, che gestisce la sua linea di moda: Serendipity (originariamente chiamata Fenice).

I commenti della Ferragni

“Un nuovo capitolo è appena iniziato e sono così felice di essere il mio capo al 100%”. Chiara Ferragni annuncia – naturalmente attraverso i Social – di essere diventata l’unica proprietaria della sua società, la Tbs Crew. Un obiettivo che aveva puntato, un altro traguardo puntualmente raggiunto e che ha voluto condividere e festeggiare con il suo enorme seguito social.



La storia di Tbs Crew

The Tbs Crew è stata fondata dalla Ferragni nel 2009 e dal 2017 la trentaquattrenne ne è Presidente e Amministratore delegato. La Società gestisce il giornale on line e le azioni di “The Blonde Salad”; il fashion Blog creato anni fa da Chiara Ferragni e dal fidanzato di allora Riccardo Pozzoli. Un’intuizione visionaria diventata business di successo: una piattaforma internazionale che ospita 40 marchi, una linea di accessori e abbigliamento firmata Chiara Ferragni, un “luogo” virtuale in cui non si parla più solo di moda ma anche di viaggi, lifestyle, beauty.

L’ennesimo traguardo

L’imprenditrice ha ampliato l’offerta dei prodotti, lanciando la sua prima collezione total look per il prossimo autunno e la prima capsule di occhiali, prodotta da Luxottica. Entrambe sono andate a ruba nei negozi.

Altri obiettivi raggiunti

Importante anche l’accordo di licenza quinquennale con il marchio Monnalisa creare abbigliamento per bambini fino a 10 anni a partire dalla collezione autunno 2021. Senza contare che nell’aprile scorso la Ferragni è entrata a far parte del consiglio d’amministrazione di Tod’s. Volto e testimonial di marchi importanti come Lancôme, Pantene e Pomellato, da poco è arrivata la partnership con Nespresso e per l’occasione, a Milano, è stato aperto un Temporary Cafè.