Second hand, Nike conferma il primato

Quando si parla di second Hand Nike mantiene il primato. Quello del second hand è un trend che ormai si è diffuso in tutto il mondo, e oggi rappresenta la nuova frontiera dello shopping soprattutto per i più giovani. Tuttavia, in questo settore non tutti i brand hanno lo stesso successo. La società britannica di utenze Save On Energy, interessata al crescere del fenomeno, ha condotto una ricerca scovando milioni di annunci di moda sulle piattaforme di second hand quali Depop, eBay, Asos Marketplace, Etsy, Vestaire Collective, in cui alcuni marchi spiccano sensibilmente sugli altri in termini di grandi numeri e popolarità.

Come riportato da Wwd, è Nike ad aggiudicarsi il titolo di brand più rivenduto al mondo contando circa 1,2 milioni di inserzioni totali sulle piattaforme valutate. A seguire si piazzano Zara, Topshop, Asos, Adidas, Ralph Lauren, H&M, PrettyLittleThing, River Island e Boohoo.

Nel lusso, invece, i primi posti sono occupati da Louis Vuitton, Gucci, Off-White, Prada, Chanel, Burberry, Dior, Dolce & Gabbana, Hermès e Valentino, che rientrano nella top ten dei marchi più venditi in tutti i siti presi in esame durante la settimana del 4 giugno. Linda Dodge, manager di Save On Energy, ha dichiarato: “Marchi come Louis Vuitton e Gucci sono costantemente al top grazie al perfetto mix di qualità e stile classico uniti all’enorme sostegno delle celebrities”.

Secondo l’azienda, inoltre, il trend di M&A nel comparto resale è destinato a prendere ancora più piede. Dodge, infatti, non si è detta stupita dell’acquisizione di Depop da parte di Etsy, entrambe consapevoli del potenziale del target più giovane, quello della Generazione Z in particolare, nella pratica del rivendere vestiti online. Infatti, Dodge afferma che “Oltre il 90% dei 30 milioni di utenti Depop ha meno di 26 anni, il che dimostra l’enorme opportunità di successo per l’azienda”.