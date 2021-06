Ray Fernandez-Andes direttore finanziario di Next Level Aviation

Il dirigente esecutivo possiede un’esperienza venticinquennale nelle vesti di direttore finanziario nel ramo post-vendita dei settori del trasporto aereo passeggeri e dell’aviazione commerciale

L’esperto dirigente finanziario Ray Fernandez-Andes è stato nominato direttore finanziario di Next Level Aviation, prestigiosa società impegnata nella distribuzione su scala globale di materiali usati riutilizzabili (used serviceable material, USM) per aeromobili commerciali e motori a reazione.

Fernandez-Andes porta in dote a NLA un ricco bagaglio di competenze in ambito finanziario nel segmento post-vendita dei settori del trasporto aereo passeggeri e dell’aviazione commerciale. Possiede una vasta esperienza nel miglioramento dei risultati finanziari, nell’offerta di consulenza strategica per la crescita e la mobilizzazione di capitale, oltre che nella gestione delle relazioni con istituti bancari e investitori. Fernandez-Andes è un commercialista abilitato all’esercizio della professione nello Stato della Florida e ha lavorato in passato per conto di Arthur Andersen con la qualifica di revisore contabile. Egli ha detenuto varie cariche di alto livello nel ramo finanze presso le seguenti società:

Aerolease Aviation, LLC

Aviation Repair Technologies LLC

Arrow Cargo

World Air Lease, Inc.

GE Engine Services

“Siamo lieti di porgere il benvenuto a Ray in seno a Next Level Aviation in qualità di direttore finanziario. Svolgerà un ruolo chiave ai fini dell’esecuzione della nostra strategia di crescita mantenendo intatta la nostra struttura low cost. La vasta esperienza di Ray nelle vesti di direttore finanziario presso compagnie aeree, società di noleggio e officine ci doterà di una comprensione approfondita dei mercati in cui operiamo”, ha dichiarato Jack Gordon, presidente e amministratore delegato di Next Level. “Ray svolgerà un ruolo fondamentale quale membro dell’equipe dirigenziale e aiuterà la nostra società a fornire ai clienti soluzioni di assistenza creative e complete per consentire loro di ridurre i costi associati alla manutenzione e massimizzare l’efficienza operativa”, ha aggiunto Gordon.

Gordon ha quindi proseguito: “Desideriamo inoltre ringraziare Steve Favazza di SCF Consulting Services per il sostegno, la dedizione e la perizia di cui ha dato dimostrazione nel corso dell’ultimo anno come nostro direttore finanziario ad interim in un clima molto difficile dal punto di vista operativo.”



“Next Level Aviation gode di tutte le premesse necessarie per conseguire i propri obiettivi di crescita ed espansione redditizia nel segmento post-vendita del settore dell’aviazione commerciale“, ha affermato Fernandez-Andes. “Accolgo con vivo entusiasmo l’opportunità di unirmi al talentuoso team di NLA nella messa in atto della nostra strategia”.