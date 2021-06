Luca Furbatto diventerà Engineering Director dell’Aston Martin Cognizant Formula One™ Team

Il team Aston Martin Cognizant Formula One™ rafforzerà il suo team tecnico con la prossima nomina di Luca Furbatto a Direttore tecnico.

Luca riporterà ad Andrew Green, che assumerà con effetto immediato la nuova posizione di Chief Technical Officer.

La firma di Luca è la prima di una serie di nuove assunzioni significative mentre il team continua ad aggiungere forza e profondità alle sue operazioni tecniche .Aggiungendo una preziosa esperienza all’attuale Engineering Group, il mandato di Luca si estenderà sia alle operazioni a terra che in fabbrica per migliorare i processi di lavoro e le prestazioni. Luca dovrebbe essere al suo posto presso la fabbrica di Silverstone in vista della stagione 2022.



Ecco le sue dichiarazioni: “È molto eccitante entrare a far parte del team Aston Martin Cognizant Formula One™ come Direttore tecnico. È un progetto che ha tutti gli ingredienti per il successo: leadership impegnata, forza lavoro di talento e nuovi investimenti nelle risorse“.



Otmar Szafnauer, CEO e Team Principal, Aston Martin Cognizant Formula One™ Team: “Mentre continuiamo ad aggiungere peso al nostro team tecnico, siamo estremamente entusiasti che Luca Furbatto abbia scelto di unirsi al team Aston Martin Cognizant Formula One™. Lavorando con il nostro gruppo di ingegneria esistente, porterà una preziosa prospettiva e conoscenza per aiutare a modellare il nostro approccio a breve e medio termine. Questa nomina coincide con il passaggio di Andrew Green a un nuovo ruolo in cui assumerà una prospettiva globale sulla strategia tecnica a medio e lungo termine dell’azienda“.



Andrew Green, Chief Technical Officer, Aston Martin Cognizant Formula One™ Team: “L’assunzione di Luca Furbatto aggiunge un ingegnere di eccezionale talento al nostro team tecnico”.