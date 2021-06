Mattia Zagato e Manuela Sissa al comando della unit content & campaigns per Kettydo+

Le due nuove figure assumono, rispettivamente, il ruolo di Head of Content e Head of Campaigns

Kettydo+ ha deciso di dare vita, all’interno della propria organizzazione, alla nuova Unit Content & Campaigns che sarà guidata da due nuove figure: Mattia Alessandro Zagato e Manuela Sissa, rispettivamente Head of Content e Head of Campaigns.

L’obiettivo della Unit

Ideare e progettare esperienze e servizi integrati in grado di guidare l’intera personal journey del cliente; condividere i contenuti pensati per coinvolgere, ispirare, supportare; governare l’esperienza su ogni touchpoint e tracciare le interazioni per diversificare gli stimoli e migliorare le performance in tempo reale: è su questi presupposti che nasce la nuova divisione dell’agenzia.

Le parole del CEO Federico Rocco

“La creazione della nuova Unit è nata dalla consapevolezza dell’alto numero di touchpoint utilizzati dalle persone per relazionarsi con un brand“, ha commentato Federico Rocco, CEO di Kettydo+. “Quindi la vera sfida odierna è progettare l’intero ecosistema e, per farlo, bisogna da un lato governare i contenuti che vengono veicolati all’interno di questi touchpoint e dall’altro fare in modo che questi possano arrivare alle persone in maniera rilevante e coerente con i singoli obiettivi di business del cliente”.

L’innovazione e i valori

Kettydo+ ha quindi deciso di fondere le competenze del channel management che comprende la gestione dei canali social e delle community, le strategie social, l’aggiornamento del sito web e le attività di CRM, con il mondo della creatività, dell ideas generation e della comunicazione di brand.

Il contenuto assume, così, secondo l’agenzia, un triplice valore: Content as Media, poiché aumenta la rilevanza del brand e diventa veicolo di traffico; Content as Activation, nel momento in cui subentrano le strategie di engagement, social, ideative e creative; Content as Support quando attiva il brand come esperto nei confronti di un consumatore connesso ad esso che ha bisogno di aiuto.

Chi è Mattia Zagato

Zagato ha iniziato a lavorare nel mondo della comunicazione nel 2010, facendo le prime esperienze come autore, copywriter e social media manager. Nel 2013 ha sposato definitivamente il digital lavorando come social media manager senior per la settima edizione di X Factor Italia, talent show prodotto da Fremantle. Nella Digital Unit di Fremantle è rimasto per otto anni ricoprendo come ultimo ruolo quello di Digital Entertainment Supervisor, occupandosi di coordinare il team digital a livello editoriale in tutte le fasi di ideazione e creazione dei contenuti per ogni programma tv che avesse un’estensione sul web. Per citarne alcuni, ha raccontato online otto edizioni di X Factor Italia, sei stagioni di Italia’s Got Talent, due di The Voice of Italy e l’ultima di E poi c’è Cattelan.

Sul suo ingresso in Kettydo+ commenta: “Sono molto emozionato e contento di essere stato scelto per portare la mia personalità e la mia esperienza in una realtà stimata come Kettydo+. Racconto storie da quando sono nato e non vedo l’ora di crearne altre insieme al mio nuovo team”.

Chi è Manuela Sissa

Sissa entra nel mondo della creatività digitale nel 1999, in concomitanza con la nascita delle prime digital agencies milanesi. Partendo da Quam/Nurun, per proseguire poi in Tribal DDB, Publicis Group, VMLY&R e Publicis Sapient, dà vita, nel corso degli anni, a quello che si può definire un mix perfetto di esperienze verticali e trasversali, che le permettono di esplorare, conoscere ed interpretare le diverse forme e complessità della comunicazione creativa digitale. Con una forte attitudine alla ricerca innovativa, nel tempo si è specializzata nella supervisione creativa, con una spiccata attenzione alla massimizzazione degli obiettivi di business attraverso l’ideazione di contenuti e format creativi di diversa natura.

“Sono da sempre convinta che ogni progetto non sia una semplice task, ma la storia inedita di persone che, unite in team, condividono passioni, conoscenze e talenti capaci di trasformarsi in esperienze e valori unici”, ha commentato, “Valori che ho trovato nella cultura e nella visione di Kettydo+, e che mi rendono ancor più orgogliosa di poter intraprendere questo percorso all’interno di questo grande team”.