MotorK nomina Andrea Servo come Global Chief Financial Officer

MotorK (l’azienda), la principale piattaforma tecnologica di soluzioni di vendita e marketing auto in Europa, annuncia oggi la nomina di Andrea Servo come Global Chief Financial Officer con effetto immediato.



«Andrea è un leader nel settore finanziario con una forte esperienza all’interno di aziende quotate e siamo lieti di dargli il benvenuto in MotorK», ha commentato Marco Marlia, CEO di MotorK «Andrea porta una comprovata esperienza nella crescita di aziende attraverso strategie organiche e inorganiche, avendo supervisionato roll-up di successo nei suoi ruoli precedenti, e la capacità di costruire team di eccellenza all’interno di aziende quotate e non. L’esperienza di Andrea sarà preziosa per la successiva fase di crescita della nostra azienda».



Prima di approdare in MotorK, Servo è stato CFO di DentalPro, il più grande Gruppo odontoiatrico italiano e controllato da BC Partners, dove ha guidato l’azienda attraverso varie operazioni, inclusa la recente acquisizione delle attività italiane di Vitaldent. Tra il 2013 e il 2016, ha ricoperto il ruolo di CFO in Seat Pagine Gialle, società quotata in borsa e leader nella pubblicità digitale, fino alla fusione con Italiaonline. In questa veste ha guidato la strutturazione e l’esecuzione di M&A e altre operazioni a livello nazionale e internazionale. Ha inoltre curato la compliance societaria, l’organizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee generali degli azionisti, e le relazioni con l’autorità di regolamentazione dei mercati dei capitali e la Borsa di Milano. Entra a far parte di Seat Pagine Gialle nel 2000 come Group Tax Manager prima di ricoprire il ruolo di Chief Accounting Officer della società dal 2008 al 2013. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino, è anche Dottore Commercialista e Revisore Contabile.



«Sono entusiasta di unirmi a MotorK in un momento così decisivo per l’evoluzione dell’azienda», ha affermato Andrea Servo. «Ho ammirato a lungo MotorK come leader europeo del settore e come azienda all’avanguardia nell’innovazione, sono felice di entrare a far parte del team mentre MotorK si appresta ad entrare in una nuova ed entusiasmante fase di crescita».