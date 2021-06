S4M Italia: Andrea Marchini è il nuovo Head of Trading

Marchini prende in carico campagne drive to store e branding, coadiuvato dal team Operations

S4M Italia nomina Andrea Marchini in qualità di Head Of Trading.

Con l’arrivo in S4M prende in carico campagne drive to store e branding coadiuvato dal team Operations.

Il commento del Country Manager, Andrea Pongan

Andrea Pongan, Country Manager Italy di S4M, annuncia l’arrivo di diverse novità per S4M: “Andrea si è integrato velocemente nel team di S4M. Grazie alle sue pregresse esperienze ha dimostrato una conoscenza profonda del mobile. Sono orgoglioso di poter lavorare con lui e confido nella sua conoscenza tecnica per far crescere la country Italia. Il 2021 porterà molte novità tecnologiche e prodotti nuovi che siamo ansiosi di presentare ai nostri clienti”.

La formazione del nuovo Head of Trading

Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università Statale di Milano e con un Master in Comunicazione e Marketing, Andrea da sempre lavora nel mondo delle concessionarie digital: dal primo impiego in MTV e attraverso diverse esperienze tra cui Teads, dove ricopre il ruolo di Account Manager, e Good Move, dove si occupa di campagne branding, performance e programmatic.

Le parole di Andrea Marchini

Andrea Marchini commenta: “Considero il core business di S4M la forma più reale di performance che ci sia sul mercato al momento, dato che pur essendo una attività su internet ha dei risvolti estremamente diretti sul mondo fisico. Dopotutto parliamo di persone reali che visitano punti vendita reali.”

S4M informazioni

S4M offre pubblicità che indirizza più clienti verso negozi, concessionarie e ristoranti. Le sue soluzioni drive-to-store sono disponibili su display, video, OOH e audio, con un focus mobile.

Aumenta il valore dalla spesa della campagna, ottimizzando e generando report su KPI aziendali come visite in negozio e vendite, e i risultati sono sempre verificati in modo indipendente.