McDonald’s e Leo Burnett lanciano “La TeMuta Scena Muta”

La campagna social dedicata ai maturandi d’Italia per alleggerire la tensione prima dell’esame.

L’esame di Maturità è alle porte e anche quest’anno McDonald’s dedica una nuova campagna a una delle fasce più giovani dei suoi lovers e che domani si troverà ad affrontare il momento più importante dell’anno scolastico.

Questo è il primo anno in cui non ci saranno prove scritte, ma un orale “rinforzato” della durata di 60 minuti, per cui gli studenti per la prima volta dovranno affidare tutto alla propria capacità espositiva, cosa che li metterà alla prova più che mai. Partendo da questo insight, l’agenzia ha sviluppato una serie di stories che forniscono agli studenti dei tips ironici da usare in caso di ansia da esposizione orale, allontanando così la possibilità di cadere nella trappola della “TeMuta Scena Muta”.