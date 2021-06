Accenture rileva Umlaut, una società di consulenza e servizi di ingegneria

Accenture (nella foto, l’a. d. per l’Italia Mauro Macchi) ha concluso un accordo per rilevare Umlaut, una società di consulenza e servizi di ingegneria con sede ad Aachen, in Germania. L’operazione, spiega una nota, “amplierà notevolmente la capacità di Accenture di aiutare le aziende a utilizzare tecnologie abilitanti come il cloud, l’intelligenza artificiale e il 5G trasformando il modo in cui progettano, ingegnerizzano e producono i loro prodotti e incorporando la sostenibilità”. L’operazione rafforza il business Industry X di Accenture con oltre 4200 fra ingegneri e consulenti esperti del settore.