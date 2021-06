Luca Bovalino, intervista al CEO di HUB Parking Technology NA

Vi proponiamo un’intervista in esclusiva a Luca Bovalino, CEO di HUB Parking Technology NA, che racconta l’azienda, la la loro Cloud solution e molto altro. Bovalino in passato ha lavorato in Magneti Marelli Holding North America, dove è stato Vice Presidente di Strategy and Business Development e, dal 2012, CEO di Magneti Marelli Powertrain North America. Prima di entrare in Magneti Marelli è stato per 8 anni in FIAMM SpA ricoprendo ruoli di crescente responsabilità da Global EVP of Purchasing a CEO della Divisione Stand-By per il Nord America. La sua carriera è iniziata in Accenture come Senior Consultant nell’area della reingegnerizzazione e automazione dei processi aziendali per grandi multinazionali.