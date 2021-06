Usa, lanciato il nuovo e-shop di Netflix

Netflix, dalla metà di giugno, ha deciso di lanciare il suo shop online. Dal sito e-commerce della nota piattaforma di streaming i fan potranno acquistare abbigliamento in edizione limitata, articoli lifestyle e oggetti da collezione ispirati alle loro serie tv preferite, tra le quali Stranger Things, Lupin e tante altre. Per il momento Netflix.shop sarà disponibile solo negli Stati Uniti, ma poi nei prossimi mesi sbarcherà anche in altri paesi.

Già lo scorso febbraio, è stata realizzata una linea di abbigliamento per la serie Netflix Bridgerton. Realizzata in accordo con il lifestyle brand Phenomenal. Così la fiction in costume ispirata al romanzo di Julia Quinn incentrata sull’incisività e l’empowerment femminile ha visto realizzata la propria linea di abbigliamento che comprende capi disegnati da Chantal Strasburger del retail shop Read Receipts.